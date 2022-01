Prêmio Ipê Artesanato tem inscrições prorrogadas até fevereiro

As inscrições para o Prêmio Ipê Artesanato foram prorrogadas até o dia 07 de fevereiro de 2022 e podem ser realizadas pelo link. O Prêmio Ipê de Artesanato prevê a destinação de R$ 160 mil para a categoria. A intenção é contemplar 100 artesãos, com prêmio individual, para o plano de exposição de R$ 1.600,00.

De acordo com a secretária adjunta da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Clarice Benites, essa é a oportunidade de mais artesãos participarem do edital. “Os profissionais podem concorrer como pessoas físicas e jurídicas, mas precisam comprovar pelo menos três anos de atividade na área. Outra exigência é que o artesão esteja inscrito no Smiic, mas o edital está super tranquilo de ser preenchido”, afirma ela.

Ainda segundo a responsável, serão realizados novos plantões tira-dúvidas para os profissionais que queiram esclarecer alguma questão sobre o edital. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-1313, ramal 4321, ou via e-mail: secturartesanatos@gmail.com

(Com informações da assossoria)