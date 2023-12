Investigados morrem durante ação do Bope em Porto Murtinho

Thiago Zorrila e Leonardo Douglas Martinez acabaram mortos durante confronto envolvendo policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), na manhã desta terça-feira (19), em uma região conhecida como Matadouro, em Porto Murtinho, a aproximadamente 473 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Ponta Porã News, os policiais informaram que uma equipe foi até o endereço onde a dupla estava durante uma operação. Na tentativa de abordagem e prisão, os criminosos reagiram e atiraram nos militares, que revidaram. Thiago e Leonardo ainda foram socorridos, mas não resistiram e morreram.

Ambos já eram monitorados pelo Bope por suposto envolvimento com facção criminosa. Com os dois, foram localizados pistola calibre 9 mm e um revólver 38.

