Programação de coleta da Solurb conta com pausa programada para o fim de ano

O que nunca para, vai parar

A equipe da Solurb divulgou nesta terça-feira (19), os dias que Campo Grande ficará sem o recolhimento do lixo profissional na cidade, nos dias de Natal e Ano Novo. Ou seja, dias 24 e 25, domingo e segunda, não haverá coleta na cidade, mas na terça-feira (26), a programação da Solurb volta ao normal.

Já na semana da virada de ano, repete-se a mesma parada, dias 31 e 01, domingo e segunda sem coleta, voltando a programação da Solurb no dia 02 de janeiro, terça-feira.

“Nesses dias aumenta muito a geração de resíduos, e sem coleta acumula mais, o que exige um esforço enorme das equipes e da logística, para recolher tudo. Demora um pouco mais pra dar conta do volume, mas todas as equipes estão dedicadas a isso.”, explica Bruno Velloso, gerente operacional da Solurb.

É importante que o público colabore nesses dias, evitando de deixar o lixo na rua, nesses dias sem coleta. A orientação que fica para o público é que nos dias em que não houver coleta, não seja deixado nenhum lixo na rua.

“Lixo na rua atrai animais, gera mais sujeira, pode causar acidentes e é um incômodo para toda cidade. É preciso compreensão e a cidade entende, respeita e apoia esse momento”, completa Bruno Velloso.

Com informações da assessoria

