Inscrições abertas para a 18ª edição da OBMEP destinada aos estudantes das escolas públicas

Estão abertas as inscrições para a 18ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). Destinada aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, incluindo estudantes das modalidades EJA e AJA, a competição tem como objetivo estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área.

As inscrições são de responsabilidade da unidade escolar e podem ser realizadas até o dia 17 de março de 2023, através do site http://www.obmep.org.br/. A primeira fase das provas ocorrem no dia 30 de maio. O regulamento completo pode ser acessado no link http://www.obmep.org.br/regulamento.htm.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um projeto nacional que envolve escolas públicas e privadas em todo o Brasil.

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), é promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde sua primeira edição, em 2005, a competição já premiou mais de 50 mil estudantes em todo o país.