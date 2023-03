Situação melhora e 78% dos balneários de Bonito já estão em pleno funcionamento

Atualmente, 46 atividades estão abertas e apenas 13 seguem interditadas

Após as fortes chuvas que causaram estragos no principal destino de ecoturismo de Mato Grosso do Sul, atualmente um outro cenário toma conta do município de Bonito. A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio informou ontem (3), que 78% dos atrativos turísticos de Bonito e região já estão em funcionamento. Para aqueles que seguem fechados, o momento é de adaptação e reagendamento de reservas.

Conforme a gestão municipal, a segurança dos visitantes é prioridade, assim, alguns pontos podem estar restritos para banho, devido às últimas chuvas. O total de atividades em funcionamento é 46, e os passeios que estão interditados temporariamente são 13. O Balneário Municipal permanece fechado, devido ao volume do rio Formoso estar acima do nível permitido de segurança, porém a visibilidade já está melhor. O volume de chuva de quinta- -feira (2) para sexta-feira (3), registrado no Balneário Municipal, foi de 25 mm e na Gruta do Lago Azul 24,5 mm.

Para o jornal O Estado, agências de turismo que atendem na cidade de Bonito, informaram que os passeios já comprados pelos turistas poderão ser reagendados para outro dia ou serem ressarcidos, caso seja a opção dos visitantes. Os turistas podem entrar em contato com as agências para que sejam disponibilizadas as opções de reagendamento ou estorno.

Além disso, conforme a Secretaria de Turismo de Bonito, vários atrativos do município funcionam também no período de chuva, como grutas, flutuações e passeios de aventura. “Alguns passeios já são adaptados e são estudados para lidar com situações de chuvas, devido a isso ser corriqueiro há muitos anos, principalmente em época de verão”, explicaram.

Apesar das águas turvas, os passeios são adaptados em função das precipitações quando possível. “Algumas atividades realizadas em nascentes seguem funcionando, independentemente de clima, temperatura ou chuva, as águas permanecem cristalinas. Isso sempre é repassado aos visitantes, que aderiram aos pacotes”, finalizou.

Em contrapartida, o balneário Estrela do Formoso, localizado na BR-267 (km 16) na zona rural de Bonito, é um dos que continuam fechados para limpeza e manutenção do local. Com algumas partes da estrutura danificadas, e também pelo alto nível da água, a administração do balneário optou por não abrir ao público, mesmo visando um prejuízo financeiro futuramente. “Não tivemos prejuízo de estruturas grandes, somente nossas trilhas, limpezas e lucros cessantes. Tivemos que cancelar reservas, outros nos procuraram para pedir o cancelamento”, contou Lucas Alves, proprietário do Estrela do Formoso.

De acordo com o presidente da Atratur (Associação dos Proprietários de Atrativos Turísticos de Bonito e Região), Rafael Luiz Braga, a equipe ainda está realizando o levantamento total dos prejuízos no setor turístico. Após a finalização, o documento será enviado para o governo de Mato Grosso do Sul.

“Estamos em fase de levantamento destes dados, para discutir em uma reunião nos próximos dias. Apesar de os dados de um ‘prejuízo financeiro’ serem internos de cada passeio, estamos preparando uma estimativa. Já foram constatados que alguns empresários tiveram prejuízos acima de R$ 1 milhão, prejuízo este de apenas um passeio”, detalhou ele.

Segundo ainda a Associação, o maior desafio enfrentado pelos proprietários dos atrativos turísticos até o momento, tem sido a limpeza dos estragos e o nível da água. “Foram muitos os estragos e com isso os prejuízos. Alguns estão voltando à normalidade, mas ainda é um desafio as águas turvas”, ressaltou.

Conforme o trade turístico do município, cerca de dez atrativos ainda estarão fechados neste fim de semana, em razão do aumento do nível de alguns rios da região. O período de interdição de cada atrativo varia conforme a melhoria das condições do passeio. Entretanto, mais de 30 outros operam normalmente.

Embora muitos estejam com grandes expectativas para que tudo volte ao normal na cidade turística mais famosa do Estado, conforme dados divulgados pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuvas intensas em Bonito, pelo menos até segunda-feira (6). A prefeitura afirmou que continuará em alerta para os próximos dias.

Decreto de situação de emergência

A Prefeitura de Bonito decretou situação de emergência, após fortes temporais que alagaram várias partes da cidade. A decisão da prefeitura foi publicada na última quinta-feira (2).

O decreto vem após uma série de intempéries climáticos, que ocasionaram danos ambientais, materiais e prejuízos econômicos e sociais, em Bonito. O documento ainda relata a atual situação de forte cheia nos rios Miranda, Formoso, Mimoso e Anhumas.

Isso agravou a situação de normalidade “a dependência a economia do município nos resultados dos setores agropecuário e turismo, que foram diretamente atingidos”, alegou a prefeitura, no decreto de situação de emergência.

