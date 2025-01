Incêndio em pátio destrói dois veículos em empresa de Sidrolândia

Na madrugada de hoje (27), o pátio de uma empresa entrou em chamas, destruindo dois veículos. O caso aconteceu em Sidrolândia, cidade distante 71km de Campo Grande. Não houve feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local contava com 15 veículos, mas conseguiram conter as chamas antes que se expandisse, queimando apenas dois veículos. O ocorrido aconteceu por volta das 2h30 de hoje, assustando os moradores com a grande quantidade de fumaça.

Foram utilizados, ao todo, quatro mil litros de água no combate ao fogo. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.