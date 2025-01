Motorista de aplicativo é rendido por “passageiros” durante corrida e tem carro roubado no Jardim Seminário

Um motorista de aplicativo passou por momentos de tensão na noite desse domingo, após ser rendido por dois homens armados durante uma corrida no Jardim Seminário, em Campo Grande. O veículo Toyota Iares foi roubado pelos criminosos.

Segundo informações, a vítima foi chamada por meio de uma corrida, para levar dois rapazes saindo da Rua Jerônimo de Albuquerque até a Avenida Tamandaré. No entanto, quando estava quase chegando no destino, um dos passageiros colocou uma faca no pescoço da vítima e anunciou o roubo.

A dupla, então, ordenou que o motorista parasse o veículo e descesse. Na sequência, um dos criminosos assumiu a direção e fugiu com o veículo. Dentro do carro ficou a carteira com os documentos e o celular da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e passou a fazer diligências. O carro foi encontrado no estacionando da Rua Professor Antônio Capilé, no Bairro Nova Lima. Já a dupla não foi localizada. Eles fugiram com a carteira e celular do motorista. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.