A IFMS ( Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o curso: Lógica de Programação com Arduíno Intermediário em sua plataforma.

Criado por professores e estudantes do Campus Aquidauana por meio do edital de Extensão, é voltado ao apoio a cursos livres em âmbito institucional, com custeio e bolsas aos alunos integrantes.

O curso possui duração de 40 horas, e as atividades ocorrem sem tutoria e a distância.