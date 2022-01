Iagro apreende 1,6 tonelada de queijos e linguiças em distribuidora clandestina na Vila Piratininga

Equipe da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) em ação conjunta com a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) apreendeu nesta quarta-feira (19), 1.633 quilos de alimentos irregulares numa distribuidora clandestina de produtos perecíveis que operava sem alvará de funcionamento e com produtos sem nota fiscal em Campo Grande.

Foram flagrados na carroceria de um veículo Strada, sem refrigeração, 228 quilos de mussarela que foram considerados impróprios para o consumo. Constatadas as irregularidades, a equipe foi ao local e confirmou o armazenamento de 1.405 kg de alimentos irregulares na distribuidora que operava na Vila Piratininga.

A Vigilância Sanitária concedeu o prazo de 30 dias para a regularização do alvará sanitário do local que, após a regularização da empresa, poderá comercializar as mussarelas registradas no Serviço de Inspeção federal, pois as mesmas estão devidamente acondicionadas e armazenadas em conformidade com a legislação vigente.

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA será comunicado pelo fato de um dos estabelecimentos fornecedores da distribuidora clandestina ser registrado no SIF localizado em Colniza – MT e estar comercializando as mussarelas aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, sem nota fiscal, perdendo sua rastreabilidade.

Os produtos irregulares apreendidos, linguiças calabresas, bacon e mussarelas possuem registro no Serviço de Inspeção Estadual do Paraná e não podem ser comercializados em Mato Grosso do Sul, em conformidade com a Lei Federal nº 7889/1989, porém serão doados às instituições beneficentes, pois estão acondicionadas e armazenadas em conformidade com a legislação vigente.

É importante destacar que a ação visa ao combate à concorrência desleal com as empresas e indústrias devidamente registradas e constituídas no Estado de MS e a IAGRO reitera a importância das barreiras volantes que atuam na linha de frente para manter a sanidade do estado de Mato Grosso do Sul.

As ações das barreiras volantes são fundamentais e fazem parte do fortalecimento do controle de trânsito animal, além de seguirem rigorosamente as ações previstas no PNEFA (Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa). (com assessoria)