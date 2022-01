Ídolo do Cruzeiro, goleiro assina contrato até dezembro com o Tricolor

Após 17 temporadas sendo o responsável pela meta do Cruzeiro, Fábio está de casa nova, na quarta-feira (19), o experiente goleiro de 41 anos foi anunciado como reforço do Fluminense para 2022. O contrato tem validade até dezembro.

“A expectativa é gigantesca pela equipe que vem sendo formada, pelo planejamento que já vem desde o ano passado, com a conquista da vaga na pré-Libertadores. O torcedor com certeza está esperando muito dessa temporada e estou pronto para ajudar de todas as formas possíveis e fazer com que o ano de 2022 seja de muita alegria para a torcida tricolor. Que a gente possa comemorar bastante as conquistas”, disse Fábio ao site oficial do Fluminense.

O vínculo de Fábio com o Cruzeiro se encerrou em 31 de dezembro do ano passado. O ídolo pretendia renovar o contrato, mas não houve acordo com a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que gerencia o futebol da Raposa e que tem o ex-atacante Ronaldo Fenômeno como gestor.

O goleiro defendeu a meta celeste em 976 oportunidades, conquistando dois títulos brasileiros (2013 e 2014), sete mineiros (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019) e três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018). No Vasco, onde atuou no início da carreira, o arqueiro ergueu as taças do Brasileiro e da Copa Mercosul de 2000 e do Campeonato Carioca de 2003.

Fábio é o oitavo reforço do Fluminense para 2022. Antes do novo camisa 12, o Tricolor acertou com os laterais Mario Pineida e Cris Silva, o zagueiro David Duarte, o volante Felipe Melo, o meia Nathan, os atacantes Germán Cano e Willian Bigode, além do técnico Abel Braga.

Nas Laranjeiras, Fábio disputa posição, principalmente, com Marcos Felipe (presente em 65 dos 69 jogos da equipe em 2021) e Muriel (que esteve em campo duas vezes na temporada passada e ostenta 70 atuações pelo Tricolor). A estreia na temporada será no próximo dia 27, às 21h (horário de Brasília), diante do Bangu pelo Campeonato Carioca.

(Agência Brasil)