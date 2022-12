Hospital Cassems Campo Grande realiza primeiro Simpósio de Enfermagem

Evento reuniu equipes de enfermagem das unidades hospitalares da rede Cassems

Com o tema “processos de enfermagem na linha de frente do pronto atendimento”, o Hospital Cassems Campo Grande realizou segunda-feira (12), o Primeiro Simpósio de Enfermagem para equipes de enfermagem que atuam nas unidades hospitalares da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

A iniciativa tem o objetivo de ampliar todas as padronizações e rotinas da Cassems, além de oferecer conhecimentos relacionados a temáticas como por exemplo, da técnica de atendimento até questões como humanização e acolhimento. Além disso, também apresenta alinhamento dos processos assistenciais de enfermagem dentro do Pronto atendimento.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o Simpósio é fundamental para reunir toda a equipe de enfermagem dos Hospitais Cassems. “E para criar um ambiente uniforme e consistente na construção de protocolos importantes, com isso, melhorar a assistência dos nossos pacientes. E esse é o nosso grande objetivo sempre, além de oferecer qualidade e segurança para os profissionais de saúde”, ressalta Ricardo Ayache.

O diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande reforça que o primeiro Simpósio de Enfermagem, oferecido aos colaboradores da área, é importante para padronizar protocolos.

“A partir dessa capacitação, alinhamos informações para que haja uma padronização ainda maior dos protocolos dos processos e do atendimento que nós oferecemos aos nossos beneficiários. Com qualidade, com responsabilidade e cada vez mais sendo referência de saúde no estado de Mato Grosso do Sul”, destaca.

Segundo o gerente de enfermagem do Hospital Cassems Campo Grande, Fábio Doneida, o Simpósio é importante por abordar pontos essenciais para a Cassems: atendimento de qualidade e humanizado. “O Hospital Cassems de Campo Grande já foi acreditado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), nós estamos com todos os protocolos definidos dentro da instituição então agora nós estamos colocando-o em prática, repassando conhecimento aos colaboradores e assim, garantir ainda mais qualidade da assistência perante os nossos pacientes”, finaliza Doneida.

Atendimento às arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya, Mapeamento de Processos de Enfermagem do pronto Atendimento e Relação Interpessoal entre Enfermagem e Paciente com ênfase Humanização foram alguns dos tópicos debatidos durante a capacitação.

O Simpósio de Enfermagem foi promovido pelo Hospital Cassems Campo Grande por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEP, um setor específico para o apoio educacional, no desenvolvimento de programas na educação continuada e permanente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

Com informações da assessoria