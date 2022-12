Globo de Ouro 2023: lista de indicados é divulgada

Cinco séries empataram com quatro indicações: “The Crown”, “Dahmer: Um Canibal Americano”, “Only Murders in the Building”, “Pam & Tommy” e “White Lotus”. A atriz e cantora Selena Gomez, ganhou espaço após ser esquecida nas indicações pelo Emmy 2022, e foi nomeada na categoria de Melhor Atriz em Série de TV Comédia/Musical.

Melhor filme de animação