Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Domingou com as vibes tranquilas da Lua canceriana e a vontade de esticar na cama até mais tarde pode falar mais alto no início da manhã. Curtir um pouco de preguicinha no seu canto vai revigorar suas energias e isso será ótimo, pois te dará pique de sobra para aproveitar as boas oportunidades que devem surgir mais tarde.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se você está esperando um domingo sossegado e harmonioso, acertou em cheio, tourinha! Hoje as estrelas estão inspiradas e mandam energias maravilindas que vão acentuar o clima de paz e sintonia em seus relacionamentos. A Lua sorri para Saturno e Júpiter, estimulando o convívio e as conversas com parentes, vizinhos e conhecidos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianjos e geminianjas que querem encher a carteira podem levantar as mãos para o céu e agradecer. Domingo é dia de descanso, mas os astros garantem que quem pular cedo da cama e for à luta para melhorar de vida vai colher ótimos frutos. Os esforços no trabalho podem render bons ganhos no período da manhã e, de quebra, ainda vão render pontos com a chefia.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

É notícia boa que você espera, caranguejinha? Então toma e se esbalda! Se depender das estrelas, o domingo chega com as melhores energias e a sorte vai soprar em sua direção. A Lua segue no seu signo e troca likes com Saturno logo cedinho, anunciando um período gratificante e agradável com as pessoas queridas, ainda mais o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Ajeita a juba e bora levantar esse astral, leãozinho! Hoje a Lua Minguante tá infernizando o seu signo e isso até poderia ser sinal de zica, mas não esquenta a cachola porque ela vai domingar de ótimo humor e trocar vibes maravilindas com os planetas. Em outras palavras, você tem tudo para curtir um dia sussa e sem maiores problemas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Tem coisa melhor do que domingar com bom humor, grana no bolso e notícias positivas, minha consagrada? Pois é isso que os astros anunciam para hoje e você pode esperar um dia de grandes promessas, ainda mais nas relações pessoais. Seu comportamento mais sociável e receptivo será um chamariz para novos contatinhos e amizades.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tô vendo que você pode acordar pensando nas responsabilidades que precisa dar conta, librianjo! A boa notícia é que não vai faltar disposição nem habilidade para cumprir os compromissos logo cedo. Bora se organizar e cuidar das tarefas que não pode adiar, assim sobra mais tempo para curtir o domingão junto dos seus queridos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Lua e Saturno abrem o domingo com vibes superpositivas e garantem que os ventos da sorte sopram forte em sua direção, meu cristalzinho! Se você gosta de arriscar uns palpites em jogos, rifas e loterias, pode ter gratas surpresas e levar algum prêmio. Hoje as estrelas também renovam suas esperanças, realçam sua simpatia, seu bom papo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Domingou e você querendo café quentinho na cama, bebê? O dia tá mesmo propício para ficar de boas no seu cantinho, curtindo chamego da família, comida de vó e ótimas conversas com os parentes mais chegados. O período da manhã também será oportuno para resolver assuntos pendentes com o seu pessoal e até falar de interesses que envolvam terreno.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu signo tem um jeitão fechado e nem sempre quer papo, mas hoje vai ser diferente, bebê! Se depender dos astros, você já vai domingar puxando conversa com quem estiver por perto e dará um show de simpatia em seus contatos. Pode esperar uma manhã animada e cheia de assunto com parentes, amigos, vizinhos e principalmente com o love.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje é dia de folga, mas com os boletos batendo na porta e os deveres pegando no pé, você pode sentir que precisa se mexer e ir à luta. Tá certinha, consagrada! Os astros desenham no céu o cenário ideal para faturar com um bico ou trabalho extra. Também pode ter pique para por ordem na casa e organizar sua rotina, mas saiba administrar bem seu tempo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua segue linda e solta no seu paraíso, troca energias benéficas com os planetas e deixa o seu domingo perfeito sem defeitos, peixinha! Bora lá caprichar no look, tirar o pé da toca e dar o ar da graça por aí, pois você vai atrair contatinhos e admiradores como abelha no mel. Os períodos da manhã e da tarde serão movimentados e prometem muita diversão.

