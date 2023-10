Motociclista morre após bater contra cavalo solto

Everson de Oliveira Soares, de 38 anos, morreu na noite deste domingo (16), após bater a motocicleta que pilotava contra um cavalo. O acidente aconteceu por volta das 23 horas, na cidade de Dourados, na rua Cristo Rei, no residencial Monte Sião, nas proximidades do bairro Canaã l.

No local do acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram despachadas e confirmaram o falecimento de Everson imediatamente após a colisão. Além disso, as polícias Militar e Civil, em conjunto com uma equipe de perícia, estiveram presentes no local.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, com placa de Dourados e seguia pela rua Cristo Rei, quando bateu contra um cavalo que estava no meio da rua.

Com o impacto da batida o animal também ficou gravemente ferido. Após a trabalho de perícia, o corpo do motociclista foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), de Dourados, onde deverá ser submetido a exame de necrópsia, para em seguida ser liberado para sepultamento.

Com informações do Dourados News.