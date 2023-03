Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Ao seu lado até o meio da tarde, A Lua reforça suas qualidades e troca likes com Marte, prometendo um período muito positivo nos estudos, contatos e atividades. Aproveite para agilizar logo seus interesses porque você pode se estressar depois do almoço, bebê! Plutão muda de signo, encrespa com os astros e revela que transformações podem afetar seus planos e objetivos pessoais e profissionais. As finanças também entram no combo e é melhor controlar bem o seu orçamento pra não se perder. Organize as contas e pense mil vezes antes de passar o cartão. Na paquera, seu bom papo e carisma vão favorecer a conquista, mas não deixe nenhuma preocupação zicar a relação a dois. Noite mais tranquila com o love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Grandes novidades marcam presença no céu dessa quinta-feira e quem traz é Plutão, que sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo. Tourinhos e tourinhas não são fãs de mudanças, mas o astro avisa que boas oportunidades podem surgir, ainda mais para quem investir em estudos, cursos, whorkshops e treinamentos. Novas tecnologias e atividades modernas também podem abrir os seus caminhos, mas tenha cuidado para não se envolver em disputas e bagacinhas à tarde. Convém manter a discrição peculiar do seu signo e evitar comentários sobre os seus interesses, afinal, falsiane e olho gordo tem de monte por aí. Noite agradável, pontuada por companheirismo, carinho bons momentos com as pessoas queridas e o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Marte forma aspecto maravigold com a Lua, estimulando suas amizades e alavancando seus projetos mais ambiciosos. Vai com tudo pra cima dos seus ideais porque há boas perspectivas para realizá-los e apoio não deve faltar. Hoje Plutão promove uma mudança importante que deve repercutir no seu futuro e convida você a ir mais fundo nas coisas que realmente te interessam. Porém, cuide com mais atenção do seu dinheiro à tarde e não descarte aborrecimentos com revelação de segredo ou assunto desconfortável que pode te colocar em saia justa. Talvez tenha que fazer algum sacrifício ou renúncia para superar desafios. O amor recebe bons estímulos, mas o astral oscila ao longo do dia e exigirá mais paciência.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Seus instintos estão apurados e vão ficar de plantão, ajudando você a descobrir os melhores caminhos a seguir e as decisões acertadas a tomar. Hoje Plutão muda de signo, deixa sua percepção e seu tino para negociar afiadíssimos, o que deve impulsionar seus interesses financeiros. O astro também vai fortalecer sua capacidade de transformação, mas é no amor e no sexo que deve exercer influência mais poderosa, turbinando seus desejos e sua sensualidade. A temperatura vai atingir picos elevados com o love. Porém, se está na fase da paquera convém pegar mais leve para não se meter em rolos e perrengues. Há risco de pensar apenas no prazer e confundir amizade com paixão: a mistura pode ser indigesta.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quintou com as good vibes da Lua e ela avisa que tem novidade estourando por aí, bebê! Quem sonha com mudanças pode se entusiasmar com um projeto diferente ou proposta de alguém do círculo de amizades. No trabalho, há possibilidade de assumir outras funções e se sair muito bem, mas separe as estações entre a vida profissional e familiar porque não vai dar liga: deixe pra resolver problemas pessoais depois do expediente. Hoje Plutão entra em Aquário e essa energia vai agir diretamente em suas relações, principalmente com parentes e o mozão. Se tem um romance, tudo indica que você e o love vão pensar mais no futuro. Planos de mudança ou compra de casa própria podem tomar forma a partir de agora.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Meu amigo, minha amiga, hoje tem acontecimento importante no céu e quem comanda o espetáculo é Plutão. Ele fortalece sua saúde e anuncia boas chances de dar uma guinada na profissão ou encontrar um emprego que tem tudo a ver com o seu perfil. Ainda revela que você pode alcançar grandes feitos e ter mais sucesso se explorar sua inteligência, comunicação assertiva e suas ideias férteis. Seu poder de convencimento cresce e não faltará habilidade para atender as expectativas mais exigentes. Outros astros também favorecem suas finanças, mas se tiver viagem ou algo diferente pra fazer à tarde, fique de antena ligada. Noite de boas vibes com o mozão e quem está só pode conhecer alguém bacana na pista.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sonhando em tirar a barriga da miséria, librianjo? Pode glorificar em pé porque seu sonho pode virar realidade e quem garante é Plutão, que hoje entra no seu paraíso. O astro promete transformações positivas e revela que você tem tudo para turbinar seus ganhos com iniciativas mais ousadas e inovadoras. Também pode se dar bem em jogos, loterias, com serviços e produtos sustentáveis, eletroeletrônicos, novas tecnologias e coisas modernas. Mas fuja de gastos, tentações de consumo e compras à tarde, quando há risco de cilada ou preju. Boas parcerias no trabalho e romance mais protegido pela manhã. Na paquera, seu lado sensual e sedutor ficará mais forte à noite e você saberá deixar o crush caidinho.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Grandes mudanças marcam presença nesta quinta e a principal vem de Plutão, seu planeta regente. Ao brilhar no setor doméstico do seu Horóscopo, o astro vai deixar seu comportamento ainda mais determinado e decisões importantes podem ser tomadas a partir de hoje. Você vai se mostrar mais atuante em casa e deve exercer uma influência maior sobre os parentes. Só convém ter mais tolerância à tarde, pois se chutar o baldinho vai ter que ir lá buscar depois, viu bebê? Saúde firme e boa produtividade no trabalho, sobretudo até o meio do dia. No amor, a vontade de se amarrar deve crescer e a noite será perfeita para começar um lance mais sério. A relação com o mozão ficará mais carinhosa e romântica.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitariamores já começam o dia com o pé direito e têm mais é que aproveitar as vibes generosas que Lua manda do céu. Pela manhã, as coisas vão caminhar numa ótima e nada deve atrapalhar seus interesses. Hoje Plutão também traz novidades e deixará sua inteligência e comunicação mais astutas e poderosas. Procure confiar mais em seus instintos e tire mais proveito da sua energia mental, mas evite se estressar e controle a franqueza à tarde. Pode sentir uma vontade incontrolável de falar umas verdades e há risco de se estranhar com uns e outros, sobretudo no ambiente de trabalho. Já a paixão fica cheia de estímulos e você pode cravar uma conquista gloriosa. Astral mais íntimo e cúmplice com o love.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Preocupada com a chuva de boletos, minha consagrada? Pode relaxar porque se depender de Plutão a sua situação financeira vai mudar da água para o vinho a partir de hoje. O astro das transformações começa a se movimentar na sua Casa da Fortuna, reforça a sua habilidade para lidar com dinheiro e revela que boas oportunidades de ampliar seus ganhos devem surgir. Mas segure os ímpetos no período da tarde e evite gastar por conta de um Pix ou pagamento que ainda não chegou. Trabalho e vida familiar recebem ótimas vibes enquanto os assuntos do coração podem ter altos e baixos na metade do dia. Por outro lado, a noite será tudo de bom: as estrelas prometem alegrias e sucesso pleno com o crush ou o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quintou com grandes promessas das estrelas e novidades que podem mexer fundo com seus planos e suas ambições, Aquário! Plutão desembarca hoje no seu signo e traz junto uma cota extra de disposição e vitalidade para você realizar as mudanças que tanto deseja e ir atrás do que te faz progredir. Com mais garra, determinação e vontade de vencer, pode alcançar vitórias importantíssimas que serão verdadeiros divisores de águas na sua vida profissional. Só convém melhorar a comunicação e ter mais tato com parentes, pessoas próximas e o mozão para não dar treta. Interesses financeiros mais favorecidos no final da tarde, já os contatinhos e paqueras podem reservar surpresas deliciosas até o meio do dia.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O cenário astral de hoje está ótimo para engordar seus ganhos e você pode contar com apoio de parentes para alcançar suas metas. Mas convém abrir o olhão com as vibes de Plutão, que hoje começa a circular no terreno arenoso da sua 12ª Casa. A recomendação é não se deixar levar tanto pelas aparências e explorar mais a poderosa intuição do seu signo, principalmente em situações que inspiram dúvidas e desconfianças. Há risco de enfrentar desafios com planos, projetos, estudos e também em viagens. À tarde, adote a discrição como lema e evite comentar assuntos da sua intimidade, pois pode ser alvo de intrigas e fofocas que tendem a respingar até nas paqueras. Noite positiva e harmoniosa com o love.

