Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, você vai contar com as melhores vibes para mergulhar no trabalho e dar conta de qualquer perrengue que ficou pelo caminho ao longo da semana, Áries! Antes de curtir uma folga bem merecida, o jeito é botar as mãos na massa e dar aquela arrancada final pra fechar a semana numa boa. A saúde pede algumas providências da sua parte e você pode fazer ajustes na alimentação ou pensar em se movimentar mais. Saia do sofá e vá curtir um pouco a vida, mas sem exageros, é claro. O romance talvez deixe a desejar, mas a paixão pode dar as caras à noite e animar as coisas. Paquera com alguém que você encontra sempre pode emplacar. Que tal dar uma chance a um colega?

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa a sexta com energia e disposição para se jogar em qualquer programa que pintar no caminho, especialmente se envolver viagens ou uma voltinha que seja fora de casa. Mas por mais chatinho que seja, tente canalizar esse pique todo para o trabalho primeiro. À noite, encontrar com alguém de fora da cidade, fazer uma viagem rápida ou só passear ao ar livre mesmo vai ajudar a levantar o seu astral. A parte chata é que pode surgir rivalidade nas amizades e há risco de disputar o mesmo crush com alguém da turma. Seu charme será imbatível, mas veja lá se não exagera no ciúmes. O romance está protegido pelas estrelas e nada será capaz de abalar esse lance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Curtir seu cantinho pode parecer a melhor ideia que teve nos últimos tempos, mas não deixe as obrigações de lado. Aguarde boas novas se planejou o início de uma reforma ou se começou os preparativos para mudar de casa. Trabalho com produtos ou serviços para o lar vai correr às mil maravilhas. À noite, relembrar bons momentos com a família, organizar aquelas fotos antigas ou só curtir o lar vai aquecer seu coração! Só não vale dar espaço para cobranças e brigas com o pessoal de casa. Desapega e segue em frente! Os momentos com o mozão ficam mais quentes se puder curtir a intimidade no seu cantinho. A paquera anda se arrastando, mas não desanime.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai dar um show de comunicação e boas ideias no trabalho, o que ajuda a movimentar seus contatos e correr atrás dos objetivos com mais leveza. À noite, a dica é afastar a mesmice e fazer algo divertido, nem que seja uma troca de mensagens para botar o assunto em dia. Só tenha cautela pra não dar espaço para os invejosos de plantão, que podem fofocar a seu respeito pelas suas costas. O astral logo melhora e seu jeito mais descolado e falante será fundamental na paquera. Se já tem um contatinho, talvez seja hora de dar o próximo passo. Conversa franca ou bate-papo descontraído ajudam a animar os momentos a dois. Aposte no romantismo e evite DRs.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje, pode ser interessante colocar as mãos na massa e até assumir um trabalho extra se precisa dar uma reforçada na conta bancária. Ligue suas antenas e agarre qualquer oportunidade de aumentar suas reservas financeiras. Pode surgir uma boa oportunidade de negócios com alguém da família, ou o acerto de uma herança, por exemplo. Só não comemore antes da hora nem saia gastando antes da grana cair na sua conta porque pode ter imprevisto no caminho. Bote os pés no chão! A paquera anda tão devagar que você pode perder a paciência com um crush muito lerdo. As finanças do casal ganham mais destaque agora e podem colocar as contas em ordem.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender das estrelas, você pode curtir suas atividades favoritas hoje, sem abrir mão das obrigações. Passeio, programa com os amigos, viagem rápida, vale tudo para dar um chega pra lá na rotina, desde que já tenha feito a sua parte, é claro. No final da tarde, a dica é apostar na paciência para lidar com críticas ou para mostrar suas opiniões sem melindrar alguém. E embora você conte com uma dose extra de romantismo, tente acalmar os ânimos e não fique reclamando do par. Ainda bem que logo as coisas melhoram e ainda dá tempo de voltar às boas com o mozão. Aleluia! Charme e um ótimo papo ajudam a fisgar o crush. Pode até pintar contatinhos novos!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou, mas ficar no seu canto pode ser a melhor escolha para não se sobrecarregar em excesso hoje. Sua intuição segue afiada e você pode vislumbrar respostas inesperadas, seja no trabalho ou na área pessoal. A saúde precisa de atenção e é melhor não abusar da sorte. À noite, os momentos em casa, ao lado da família, podem ser mais divertidos do que esperava. Pode até receber uma grana que não estava esperando de alguém da família – levante as mãos pro céu! A confiança entre você e a sua alma gêmea pode exigir um pouco mais de tato de ambas as partes.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

No trabalho, o espírito de equipe segue firme e forte, sinal de que você vai chegar mais longe se juntar forças com os colegas. Algum programa para se divertir junto com os amigos será a melhor pedida pra animar a noite! Não vai faltar disposição para dar um rolê por aí e reunir a galera, mas não deixe que as diferenças acabem virando uma briga com alguém próximo. Disputar um crush nem sempre acaba bem, por isso, abra o jogo e dê um passo atrás se não estiver realmente apaixonada. A paquera pode render mais do que esperava, ainda mais se for um contatinho apresentado por alguém próximo. Com o mozão, a sintonia deve crescer e blindar a paixão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextou, bebê, e você terá disposição para correr atrás do que quer, mesmo que seja preciso mergulhar de cabeça no serviço e fazer um esforço extra. A boa notícia é que tudo indica que o seu foco tem tudo para ser recompensado. À noite, porém, pode faltar tempo para ficar em casa e curtir a família, o que tem tudo para gerar algumas cobranças. Tente encontrar um meio-termo e ouça sua intuição se está precisando de uma grana extra. Não é a melhor hora para exagerar nas expectativas se quiser se dar bem na paquera. Diminuir as cobranças também é o caminho para manter a paz com o mozão. Baixe um pouco a bola, afinal, todo mundo tem um ponto fraco.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje, as estrelas enviam boas energias pra planejar aquela viagem que vinha sonhando há tempos! Aproveite para organizar cada detalhe, assim, dá pra driblar qualquer imprevisto pelo caminho. À noite, vai ser divertido visitar amigos e pessoas queridas. Mas se não der pra cair na estrada, uma dica para controlar a ansiedade é praticar exercícios físicos para gastar o excesso de energia e relaxar a mente. Uma paquera que começou nas redes sociais tem boas chances de dar certo, afinal, nem a distância vai atrapalhar o seu charme. Há sinal de descontração nos programas com o mozão, ainda mais se usar a criatividade pra espantar a rotina.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Mudanças em casa contam com good vibes logo cedo e você pode aproveitar para dar aquela geral no seu cantinho – vale até rever a disposição dos móveis, bebê! No trabalho, inovações serão bem-vindas e podem dar aquela animada no serviço. Mas é preciso bom-senso na hora de mexer com dinheiro, fechar um negócio, pechinchar um desconto, etc.. Sabendo disso, nada de sair por aí gastando sua grana como se não houvesse amanhã, combinado? É verdade que o desejo continua nesta sexta, mas também pode pintar briga séria com o mozão. Cadê o bom-senso? Se tá sonhando com um romance, a dica é não confundir atração física com amor.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

É hora de valorizar os relacionamentos e buscar se entender melhor com as pessoas à sua volta, inclusive no trabalho. Aposte em uma boa conversa para esclarecer as coisas, ainda mais se existe sintonia e pontos em comum. Ao invés de se concentrar nas diferenças, converse sobre o que está incomodando e acerte os ponteiros com os amigos. Há sinal de muita diversão com a galera, e inclusive pode pintar uma oportunidade de viajar com o pessoal ou visitar alguém que mora longe. Deixe as diferenças com o mozão de lado e valorize tudo o que vocês dois têm em comum. E nada de dar espaço para o ciúme! Na paquera, nem a distância vai atrapalhar seus flertes, bebê!

