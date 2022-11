Polícia Civil desarticula “Quadrilha do Guincho”, especializada em roubo de veículos

A Polícia Civil prendeu, na quarta feira (17), cinco pessoas envolvidas em roubos de veículos em Campo Grande. O grupo, conhecido como “Quadrilha do Guincho”, era especializado no furto de veículos utilizando-se de guinchos contratados. A ação foi realizada por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV).

A equipe policial chegou ao caso por meio de denúncias sobre veículos que foram subtraídos com a utilização de guinchos terceirizados. Conforme a denúncia, os criminosos contratavam o serviço de guincho, para fazer a remoção de carros de terceiros, como se fossem deles.

O modo de agir só foi descoberto porque alguns proprietários agiram antes da efetivação do reboque, impedindo que seu automóvel fosse levado. A partir daí, os policiais verificaram um padrão no modo de agir dos criminosos, e passaram a realizar monitoramento em possíveis locais onde poderia ocorrer o crime.

Na noite de ontem, os policiais civis estavam em uma dessas campanas, quando avistaram a chegada de um guincho, que se aproximou de um carro Ford/Fiesta, que estava estacionado nas proximidades do Hospital Santa Casa. Quando o guincho chegou, um indivíduo se aproximou e alegou ser o dono do veículo, acompanhando o carregamento do carro.

Após o carregamento, o homem saiu do local. Algumas quadras depois ele foi abordado pelos policiais e logo confessou ter sido contratado por outro comparsa, de dentro da cadeia, para acompanhar o carregamento do veículo, que seria entregue em um endereço no bairro Jardim Noroeste, nesta capital.

Enquanto isso, outra equipe acompanhou o guincho até o endereço de destino. Lá chegando, havia outro indivíduo que aguardava a chegada do carro guinchado. Ele foi abordado pelos policiais e, da mesma forma, confessou ter sido contratado por um terceiro para receber e guardar o veículo até o dia seguinte.

Os policiais recuperaram o automóvel, que que foi devolvido ao proprietário. Na continuidade da investigação, os policiais descobriram quem seriam os contratantes do serviço, sendo três homens que se encontram presos em um estabelecimento penal da capital.

Os policiais foram até o presídio onde os indivíduos estão cumprindo pena e, após uma revista na cela, foram localizados aparelhos celulares, possivelmente utilizados para o crime.Todos os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos até a DEFURV.

Agora segue a investigação, a fim de apurar a participação de outros integrantes da quadrilha e identificar quais outros veículos foram subtraídos da mesma forma.

Com informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.