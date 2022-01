Homem tem mal súbito e morre às margens da avenida Duque de Caxias

Após mais de 1h30 de reanimação, um homem – que ainda não foi identificado – morreu na tarde de hoje (17) após ter um mal súbito às margens da avenida Duque de Caxias, em frente a Base Aérea de Campo Grande, sentido aeroporto. Pessoas que transitavam pela região encontram a vítima já caída ao chão e fizeram os primeiros atendimentos.

Uma viatura do 7º DP (Delegacia de Polícia) contendo dois agentes estava passando pela via quando a situação foi deparada. Sem resultado no socorro, uma Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém o médico plantonista também não conseguiu reanimar a vítima.

Informações na reportagem de Itamar Buzzatta, confira:

Ainda não se sabe o motivo do homem – entre 30-35 anos, sem carregar nenhum documento – ter sofrido a queda e acabar não resistindo. Nesta segunda-feira, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e bombeiros militares foram bastante solicitados em ocorrências de “mal súbito”.

Segundo um brigadista que estava no local e conversou com O Estado Online, campo-grandeses positivados para o vírus da COVID-19 ligaram para os serviços no intuito de serem socorridos. Muitas das vítimas reclamavam o mesmo: respiração ofegante, taquicardia e tontura. Alguns até chegaram a desmaiar, comentou o militar.

Agora, o corpo do homem será levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde será periciado. O caso foi registrado como morte natural.