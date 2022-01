Com “sample” de DJ sul-mato-grossense, rappers de São Paulo lançam EP “Isso”

O DJ sul-mato-grossense Gio Marx participa de quatro faixas do EP “Isso”, novo trabalho do duo SKiT, formado por Kamau e Slim Rimografia, que será lançado nesta sexta-feira (21). O trio foi uma das atrações do Campão Cultural, realizado em dezembro de 2021.

Há alguns anos os MCs, produtores e amigos Slim Rimografia e Kamau dividem o mesmo espaço de trabalho, o lendário Atelier Studios, no centro de São Paulo. Nos bastidores, sempre houve uma colaboração mútua, seja nos próprios lançamentos ou de outros artistas.

No vocabulário musical, “skit” é uma espécie de intervalo entre uma faixa e outra, que pode ser usado para introduzir, prepara ou ligar duas músicas. No caso de Kamau e Slim, SKiT foi a pausa nos projetos individuais para criar um EP juntos. No total, são sete faixas e algumas participações que unem gostos em comum e novas possibilidades para o trabalho de ambos.

(Com informações da assessoria)