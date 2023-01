Homem é morto em confronto com o Choque após fazer duas mulheres de reféns na Mata do Jacinto

Um homem identificado como Rafael Saffe da Silva, de 35 anos, fez duas mulheres reféns e foi morto a tiros durante confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no início da tarde deste sábado (21), no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande. Segundo constatado pelos militares ainda no local, Rafael estava foragido do sistema prisional.

Segundo informações, por volta das 12h30, viaturas da Guarda Civil Metropolitana, passavam pela região do Bairro Mata do Jacinto entre as Ruas Jamil Basmage e Orcírio Tiago de Oliveira, quando foram surpreendidas por uma tentativa de atropelamento. Ao avistar os guardas, Rafael teria entrado em um veículo marca Voyage e tentou atropelar os agentes que estavam em motocicletas.

Depois do ocorrido, foi iniciado um acompanhamento tático até um loteamento conhecido como Carandirú, neste local o suspeito entrou e passou a disparar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Para salvaguardar a integridade dos moradores do local, que poderiam ser atingidos pelos disparos, a equipe GCM se abrigou e solicitou apoio via Gerência do Centro de Controle de Operações GCCO/153 e via 190.

Rafael foi localizado em uma residência próxima, onde fez duas senhoras de refém. Em uma segunda tentativa de realizar a abordagem, o indivíduo voltou a atirar, desta vez contra os policiais do Choque da PMMS, que revidaram. Rafael foi socorrido e encaminhado a unidade de saúde do Nova Bahia, mas não resistiu e morreu minutos depois.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as mulheres feitas de refém pelo rapaz ficaram em estado de choque. Uma delas recebeu atendimento e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.