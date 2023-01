PMA de Três Lagoas doa 58 kg de peixes apreendidos

Após aprender redes de pesca e peixes mortos ilegalmente nos rios Paraná e Sucuriú, em Três Lagoas, a 338 Km de Campo Grande, a PMA (Polícia Militar Ambiental) doou cerca de 58 kg de pescado para instituições filantrópicas. Todos os peixes mortos foram recolhidos e doados, depois de atestado de que estavam próprios para o consumo.

Segundo informações, em dois dias de trabalhos preventivos, que continuam no rio Paraná, a PMA retirou um total de 12 redes de pesca, medindo 500 metros, soltou 7 kg de peixes que estavam presos aos petrechos e recolheu aproximadamente 10 kg que estavam mortos e doou para instituição filantrópica durante a operação piracema. Essas primeiras apreensões ocorrem entre os dias 17 e 18 de janeiro.

Já durante o dia 18 e 20 de janeiro a equipe retirou 42 redes de pesca, medindo 2.000 metros, que estavam degradando cardumes do rio Sucuriú. Os Policiais não localizaram os infratores que haviam armado as redes. Cerca de 18 kg de peixes que estavam presos aos petrechos ilegais foram soltos e aproximadamente 58 kg que estavam mortos foram recolhidos e serão doados para instituição filantrópica.

PREOCUPAÇÃO COM OS PETRECHOS ILEGAIS

Para manter uma fiscalização preventiva efetiva relativamente à pesca predatória, especialmente neste período de piracema, a prevenção ao uso e retirada dos rios de petrechos proibidos com grande poder de depredação de cardumes, especialmente, as redes de pesca é fundamental para a conservação dos cardumes. Dessa forma, a PMA precisa se manter nos rios em fiscalização constante para evitar, que as pessoas armem os petrechos, ou pelo menos, fazer a retirada sem que tenham prejudicado os cardumes.