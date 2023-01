Homem desaparece no rio Botas ao salvar criança

Desde a tarde de sábado um homem de 47 anos está desaparecido quando entrou no rio Botas, no Bálsamo, zona rural de Ribas do Rio Pardo (MS), para resgatar uma criança. O homem que não teve o nome divulgado, participava de um encontro de final de ano (retiro) de uma igreja na chácara de um pastor. As informações dão conta ainda que, em determinado momento, um grupo resolveu entrar no rio, mesmo diante das recomendações e informações sobre os perigos do lugar.

Uma criança que estava com a mãe, acabou “se desgarrando” e começou a rodar pelas águas correntes do rio Botas. O homem de 47 anos, mesmo sem saber nadar, pulou no rio, tirou a criança, jogou a criança para o pai pegar e acabou descendo no lugar, não conseguindo sair. A unidade do Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo foi acionada e, prontamente esteve no local, inclusive com a presença de um mergulhador na equipe.Equipe de mergulhadores de Campo Grande foi acionada para iniciar na manhã deste domingo (01/01/2023) as buscas.