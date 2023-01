Dione Hashioka assume vaga de Barbosinha

Dione Hashioka (Podemos) assumiu na tarde de hoje o mandato de deputada estadual n lugar de José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que nessa mesma data assume como vice-governador. A posse aconteceuno Gabinete da residente e foi dada pelo deputado estadual Paulo Corrêa presidente da Assembleia Legislativa. Ela deve permanecer no cargo até o dia 31 de janeiro.

Ela fica com a vaga uma vez que ficou com a primeira suplência, na disputa por vaga de deputada estadual em Mato Grosso do Sul, em 2018. Dione Hashioka já foi deputada por dois mandatos consecutivos entre 2006 e 2014 quando não foi reeleita mas acabou ocupando cargos na administração do governador. Reinaldo Azambuja.

Dione ficou como suplente de Barbosinha nas eleições de 2018 e ela assume a cadeira na Casa de Leis apenas por 30 dias, pois, a posse do novo governo será em 1º de janeiro e a dos deputados estaduais, em 1º de fevereiro.

Barbosinha, que era do DEM se filiou ao PP, e Dione, do PSDB migrou para o Podemos. Ela disputou as eleições deste ano para deputada federal, mas não foi eleita