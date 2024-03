Funtrab anuncia 1.537 vagas de emprego em Campo Grande para a próxima semana

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou uma excelente notícia para quem está em busca de oportunidades de emprego em Campo Grande. A partir de segunda-feira (25), um total de 1.537 vagas estarão disponíveis para diversas áreas, oferecendo uma variedade de oportunidades para os interessados.

Na lista divulgada pela Funtrab, há uma ampla gama de vagas, incluindo oportunidades para diferentes perfis profissionais. Destacam-se 99 vagas para atendente de lanchonete, 90 para auxiliar de limpeza, 25 para balconista de açougue, 12 para farmacêutico, 56 para operador de caixa e 82 para pedreiro.

Além disso, a Fundação também reserva 84 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso com a inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Entre as vagas disponíveis para PcD, destacam-se 12 para auxiliar de limpeza, 2 para motorista de ônibus rodoviário e 10 para recepcionista.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer à Funtrab, munidos de documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho). O endereço para atendimento é rua 13 de Maio, 2773, localizado na região central de Campo Grande.

Além disso, a Funtrab também oferece atendimento em outras unidades da Rede Fácil, localizadas nos bairros Aero Rancho, Guaicurus e General Osório, das 8h às 13h. É importante ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, portanto é recomendável que os interessados não deixem para depois a busca por sua oportunidade de emprego.

