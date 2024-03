Garoa e nevoeiro marcam a primeira segunda-feira de Outono

A primeira segunda-feira (25), desde a chegada da nova estação do ano é marcada por nevoeiro e garoa fina que caem desde a madrugada em Campo Grande. Os termômetros registram uma mínima de 21°C pela manhã, mas a temperatura sobe um pouco ao longo do dia.

Campo Grande registra 21ºC nesta manhã. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura não deve passar dos 28ºC. O tempo deve permanecer instável ao longo da semana.

Para a região pantaneira as máximas desta segunda-feira são de 27ºC em Coxim, 31ºC em Corumbá e 34ºC em Porto Murtinho. Para o sul do Estado as máximas são de 29ºC em Ponta Porã e 31ºC em Dourados.

Outras máximas para este início de semana são de 26ºC em Costa Rica, 27ºC em Paranaíba e São Gabriel do Oeste, 28ºC em Três Lagoas e Água Clara, 30ºC em Mundo Novo, Ivinhema e Naviraí, 31ºC em Maracaju, e 32ºC em Bonito, Aquidauana e Rio Brilhante.

Com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

