Frutas da Corrida do Pantanal doadas para moradores de rua

Frutas remanescentes dos kits entregues aos atletas da Corrida do Pantanal, realizada no último domingo (09/10) pelo Sesi e TV Morena, foram doadas para a Casa de Apoio São Francisco de Assis, localizada no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. A iniciativa demonstra o comprometimento social do evento, no sentido de evitar desperdícios.

Com mais de 25 anos de atuação, a entidade contemplada é voltada para o apoio a moradores de rua e dependentes químicos. “Alimentamos por dia 90 pessoas, sendo 40 internos em tratamento”, explicou a presidente Maria Luiza Serrou.

Além das refeições, o local oferece apoio psicossocial e atividades, como ensino fundamental, aulas de canto, tricô e crochê, grupos de oração, entre outras. A entidade depende de trabalho voluntário e doações para manter as portas abertas.

Conforme Maria Luiza Serrou, a doação foi de grande utilidade para os atendidos. “O alimento foi distribuído, fizemos doces e ainda temos alguns itens para o lanche e café da manhã. Obrigada e que Deus abençoe a todos do Sistema Fiems por terem essa consciência”, ressaltou.

A Corrida do Pantanal contou com mais de 15 mil participantes e já é considerado o maior evento esportivo da região Centro-Oeste. Além da água, 15.500 bananas e maçãs e 15.500 isotônicos foram distribuídos. O evento ofereceu ainda prêmios entre os atletas.