“Bikes do tráfico” com 700kg de maconha são apreendidos

O tráfico tem se utilizado de várias maneiras para tentar ludibriar a polícia e uma delas é o transporte de droga por meio de bicicletas. O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu oito bicicletas carregadas com maconha, escondidas em uma mata, na zona rural de Dourados, na rodovia MS-379.

Durante ação policial na rodovia, inicialmente os policiais abordaram o condutor e a passageira de um veículo GM Celta, de cor prata. Durante a vistoria, os policiais localizaram fardos da droga no banco traseiro e porta-malas do veículo.

Questionado sobre o entorpecente, o homem de 29 anos, disse que foi contratado para pegar a droga em uma mata, guardar na residência dele e entregar, posteriormente, a um desconhecido. Os policiais foram até o local indicado na mata e localizaram uma espécie de acampamento, onde estavam as oito bicicletas carregadas com fardos de maconha.

A droga encontrada nesta ocorrência totalizou 698 kg. As bicicletas utilizadas para o transporte do entorpecente também foram apreendidas. A viatura guincho do DOF foi acionada para rebocar as bicicletas e o entorpecente até Dourados. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O Prejuízo estimado ao crime foi de mais de um milhão e quatrocentos mil reais.