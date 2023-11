Frente Parlamentar Invasão Zero será empossada na quarta-feira na Assembleia

Com o objetivo de debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao combate às invasões ocorridas nas áreas urbanas e rurais do Estado de Mato Grosso do Sul, a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), empossa, na próxima quarta-feira (29), a Frente Parlamentar Invasão Zero.

O grupo de trabalho foi instituído por meio do ato 53/2023, publicado no Diário Oficial do Legislativo, no dia 8 de novembro. De acordo com o documento de criação, a Frente Parlamentar mostra o compromisso dos parlamentares para com a questão e propicia dedicação mais constante ao tema da segurança pública e defesa social propicia dedicação mais constante ao tema da segurança pública e defesa social.

“Nosso Estado tem como mola propulsora de sua economia a atividade agropecuária, e, tem diversas invasões ocorridas, seja por indígenas, seja por entidades que se identificam com os movimentos sociais, mas que promoveram violência e grave ameaça nas invasões que patrocinaram ao longo do tempo, inclusive com perdas de vidas humanas”, explicou o deputado Coronel David (PL), no requerimento assinado por ele.

A posse acontecerá na sala da presidência da Alems, com a expectativa das presenças de representantes da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul), Acrisul (Associação dos Criadores do MS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce e representantes indígenas e do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra).

Integram a Frente, os deputados: Coronel David (PL), Antônio Vaz (Republicanos), Jamilson Name (PSDB), João César Mattogrosso (PSDB), João Henrique (PL), Júnior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Lucas de Lima (PDT), Mara Caseiro (PSDB), Márcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL), Paulo Corrêa (PSDB), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares (PRTB), Renato Câmara (MDB), Roberto Hashioka (União) e Zé Teixeira (PSDB).

Levantamento

Segundo levantamento feito pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), divulgado em setembro deste ano, o número de territórios invadidos nos primeiros sete meses do governo Lula superou a soma dos quatro anos da gestão do ex-presidente Bolsonaro (PL).

