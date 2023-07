Fórum da Capital passará por obras de reestruturação

Nesta quinta-feira, dia 29 de junho, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve no Fórum de Campo Grande para levar o 2º Gabinete de Integração ao local e assinar autorização de abertura de processo licitatório para a reestruturação interna do prédio. Antes, porém, da solenidade, o desembargador visitou os pontos que já estão passando por readequações no prédio, acompanhado pela juíza diretora do Foro, Joseliza Alessandra Vanzela Turine.

Ressalte-se que essas obras em andamento referem-se a contratações anteriores, assim, nesta edição do Gabinete de Integração o presidente do TJ assinou a ordem de abertura de licitação para a execução da reestruturação interna de todo o prédio. O objetivo é promover a integração dos cartórios e novos gabinetes, bem como a substituição do cabeamento estruturado do prédio, o que resultará em maior velocidade nos sistemas que dependem de internet.

“Agradeço ao presidente do TJ a oportunidade de pensar na reforma do Fórum, melhorar as condições de trabalho, porque do nosso trabalho depende o atendimento do cidadão e é pra isso que estamos aqui, somos prestadores de serviço público”, disse a juíza. Destacou-se também no Gabinete de Integração a assinatura de duas portarias de nomeação de novos servidores, sendo três assistentes sociais e duas psicólogas aprovadas no VIII Concurso Público de Provas para a Estrutura Funcional do Poder Judiciário de MS.

“Campo Grande cresceu e, consequentemente, as demandas judiciais também. Assim, é preciso ampliar o número de varas e servidores para atender a população que aumentou. Com certeza, vamos precisar dos novos juízes ou uma parte deles ainda neste biênio, de modo que é preciso estar preparado para receber novos colegas, e a forma de fazer isso é preparando o ambiente”, finalizou o presidente do TJMS.

Prestigiaram a solenidade, entre outras autoridades, o Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, diretor-geral da Escola Judicial; o juiz auxiliar da presidência, Mário José Esbalqueiro Jr., a juíza Mariel Cavalim dos Santos, presidente da Amamsul; a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; além de juízes da Capital.

