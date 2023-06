TJMS inicia digitalização de processos do Arquivo Geral

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins também assinou hoje autorização para digitalização de processos presentes no arquivo para posterior descarte ecológico.

Em ato simbólico, o desembargador foi convidado a colocar na caçamba o primeiro processo dentre os próximos a serem descartados pelo TJMS, após os procedimentos dispostos na Portaria nº 2.177/2021, que dispõe sobre o descarte de processos físicos do arquivo geral e judicial centralizado do TJMS.

O magistrado visitou as instalações do arquivo geral e judicial centralizado, passando pelas fileiras de estantes com processos arquivados das comarcas do interior e de Campo Grande. Na manhã desta segunda-feira, dia 19 de junho, esteve no Arquivo Geral e Judicial Centralizado do TJMS para levar o Gabinete de Integração e aproveitou para assinar parceria para promoção de palestras referentes a processos históricos do Poder Judiciário de MS.

O Gabinete de Integração é uma iniciativa para conhecer, entender e indicar melhorias para o sistema judiciário estadual. Por intermédio dele, coloca-se em prática eixos de trabalho estipulados desde o discurso de posse da atual administração, como a valorização dos magistrados e servidores, a melhoria no ambiente de trabalho e o aprimoramento dos serviços de prestação jurisdicional.

“Se só se ouve, ou só se recebe no gabinete um ofício com um determinado pedido, e o ofício é um papel, algo frio, por mais que a gente tenha certa dimensão, certa noção de que algo é necessário, que é preciso se fazer alguma coisa, aquilo não tem o mesmo impacto da presença do presidente no local”, ressaltou o Des. Sérgio Fernandes Martins em seu discurso durante a solenidade.

Entre as atividades do Gabinete de Integração, destacou-se a assinatura do Termo de Cooperação mútua entre o TJMS, a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL) para a realização de palestras sobre processos com valor histórico a serem ministradas em escolas públicas estaduais de ensino médio, com a exposição dos autos físicos e de totem interativo.

