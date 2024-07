Focos ativos na região de Maracangalha, no Pantanal de MS, mobilizam bombeiros e brigadistas

Novos focos ativos na região de Maracangalha, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, mobilizaram bombeiros e brigadistas para combater surgimento de incêndios de grande proporção. Mesmo com a redução do fogo no bioma, equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do Prevfogo, Ibama, homens da Força Nacional e das Forças Armadas permanecem de prontidão para atuar no combate às chamas.

Na manhã desta quinta-feira (11), os bombeiros anunciaram a redução significativa dos incêndios na região, mas afirmaram que as tropas seguiam mobilizadas para combaterem o fogo, uma vez que as condições climáticas previstas já para a próxima semana são favoráveis para ocorrência de incêndios florestais.

As temperaturas no bioma, na próxima semana, já devem ultrapassar os 30°₢, com queda da umidade relativa do ar e aumento na velocidade dos ventos, condições que favorecem a propagação das chamas.

Área queimada

Desde o começo do ano até 9 de julho, 594 mil hectares foram queimados no Pantanal Sul-mato-grossense, o que corresponde a 6% do total de 9 milhões de hectares da região pantaneira no Estado. O aumento chega a 159% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram queimados 229,4 mil hectares – considerada até então, a pior temporada de incêndios.

Os números são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Os focos de calor detectados via satélite chegam a 3.098 de janeiro até 9 de julho, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais). Aumento de 46,8% em relação ao mesmo período de 2020, quando houve 2.111 registros.

Estrutura

Já são 101 dias de Operação Pantanal 2024, período que já contou com a atuação de 516 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul. O mobilização de pessoal tem o apoio do Ibama, ICMbio, PrevFogo, Força Nacional e Forças Armadas. Mais de 400 integrantes que se revezam no combate de acordo com o planejamento das ações.

Ao todo 11 aeronaves são usadas no combate ao fogo, incluindo Air Tractors, helicópteros e o cargueiro KC-390 dos Governos Estadual e Federal. A estrutura ainda conta com 39 veículos, entre caminhonetes, caminhões e lanchas. Lembrando que a estrutura é usada de acordo com a demanda diária.

Abaixo, veja o vídeo feito de um avião Air Tractor usado no combate e monitoramento do fogo no Pantanal, mostrando o foco de incêndio em Maracangalha:

Com informações da Agência Brasil.

