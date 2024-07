Atletas de MS são convocados para os Jogos Paralímpicos de Paris

Sete atletas de Mato Grosso do Sul foram convocados para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Entre eles estão os campeões paralímpicos Yeltsin Jacques, do atletismo, e Fernando Rufino, o “Cowboy De Aço”, da canoagem.

Para além dos competidores a judoca Anne Talitha Almeida Ferreira Silva, do Ismac (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos), também foi convocada e atuará como auxiliar técnica.

A lista foi divulgada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) nessa quinta-feira (11), e demais nomes vão ser divulgados no próximo dia 18 de julho. Na ocasião serão anunciados os atletas do tênis em cadeira de rodas.

Ao todo, a delegação brasileira já conta com 271 participantes em Paris. Essa já é a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Antes, a maior equipe nacional era de 259 convocados em Tóquio 2020.

Atletas de MS convocados:

ATLETA/CANOAGEM: Debora Raiza Ribeiro Benevides;

ATLETA/CANOAGEM: Fernando Rufino de Paulo;

ATLETA/ATLETISMO: Gabriela Mendonca Ferreira;

ATLETA/ATLETISMO: Paulo Henrique Andrade dos Reis;

ATLETA/ATLETISMO:Yeltsin Francisco Ortega Jacques;

ATLETA/JUDÔ: Erika Cheres Zoaga;

ATLETA-GUIA/ATLETISMO: Edelson de Avila Almeida;

AUXILIAR TÉCNICA/JUDÔ: Anne Talitha Almeida Ferreira Silva.

