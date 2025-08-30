Filho de policial civil é morto a tiros em conveniência no Nova Lima

Douglas Bragatto do Amaral, filho de um policial civil aposentado, morreu na madrugada deste sábado (30) após ser atingido por pelo menos 20 disparos em frente a uma conveniência na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.
O crime mobilizou equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), que permanecem em diligências para localizar o autor, já identificado pela polícia. Até o momento, não há informações sobre a motivação ou sobre as circunstâncias que levaram ao ataque.
Segundo relatos, a violência da ação assustou moradores e frequentadores da região. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia técnica esteve no local para recolher vestígios e auxiliar nas investigações.
De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 89 pessoas foram vítimas de homicídio doloso em Campo Grande somente neste ano. Apenas neste sábado, já foram registrados dois casos de execução na capital.
O caso segue sendo investigado pelo GOI, que busca elucidar o crime e prender o responsável.
