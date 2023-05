Fiems defende qualificar trabalhadores e empresários para prevenir acidentes

A qualificação de trabalhadores e de empresários sobre a prevenção de acidentes de trabalho é uma das formas mais eficazes de garantir o sucesso dessas medidas nas empresas. Essa é a visão da Fiems, apresentada durante a abertura do 1º Encontro de Segurança e Saúde no Trabalho de Mato Grosso do Sul em Campo Grande.

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, representou o presidente Sérgio Longen no evento e ressaltou a necessidade de difundir a cultura da prevenção.

“É importante discutir alternativas olhando para o futuro, no sentido de reduzir sinistros em ambientes críticos e conscientizar as pessoas da importância da prevenção. Não apenas conscientizar os trabalhadores, como também os empresários, porque a indústria precisa disponibilizar as ferramentas adequadas no ambiente de trabalho, e garantir que o trabalhador corra cada vez menos riscos. É dessa forma que a Fiems vem atuando junto às empresas”, disse Del Casale.

O 1º Encontro de Segurança e Saúde no Trabalho de Mato Grosso do Sul integra a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Canpat 2023) e conta com palestras ministradas por especialistas de instituições que atuam na promoção da saúde no trabalho e para o cumprimento das normas regulamentadoras, sanitárias e ambientais nos ambientes laborais. O evento faz parte do Abril Verde, movimento criado com o objetivo de alertar sobre a importância da conscientização sobre a segurança e a saúde no ambiente de trabalho.

Durante o evento, estandes do Sesi e do Senai apresentaram ao público as principais iniciativas e soluções voltadas à saúde e à segurança do trabalhador, como: Gestão de Ambientes Críticos (GAC), capacitação no envio de informações previdenciárias, fiscais e trabalhistas à plataforma eSocial; consultoria para elaboração de Programas de Gerenciamento de Riscos; treinamentos sobre Normas Regulamentadoras; e programa de adequação de maquinário industrial.

O Senai também participa do evento com palestras. “Proteção de Máquinas e Gestão de Manutenção” será o tema abordado pelo coordenador da área de manutenção e adequação industrial do IST (Instituto Senai de Tecnologia) em Eficiência Operacional – Senai Empresa, engenheiro Jeancarlos Lucietto.

Conforme Lucietto, na ocasião, será apresentado o trabalho que o Senai promove de apoio à indústria em relação a proteção de máquinas e equipamentos. “Utilizar máquinas protegidas evita acidentes de trabalho e as consequências para os trabalhadores que estão na ponta”, explicou.

Mais de 12 mil máquinas passaram pelo processo de adequação promovido pelo Senai. “Muitas são antigas e complexas e o Senai tem prestado esse apoio para mudar essa realidade”, complemento.

O evento é organizado pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), Superintendência Regional do Trabalho (SRT-MS), Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MS), Secretaria Estadual de Saúde (SES), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest-MS) e Cerest Campo Grande, Crea-MS, Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de MS (Siems), Asmest, Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

