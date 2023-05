Unidades da Embrapa em MS fortalecem parceria em Brasília

Mato Grosso do Sul abriga três Unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, a Embrapa Agropecuária Oeste em Dourados, polo agrícola no sul do Estado; a Embrapa Gado de Corte, na Capital, Campo Grande; e a Embrapa Pantanal em Corumbá, seio desse ecossistema. Durante as comemorações dos 50 anos da Embrapa, os gestores desses Centros levaram a Brasília-DF as realizações conquistadas em solos sul-mato-grossenses.

Em uma das solenidades do cinquentenário, o estudante Juan Gabriel Correia Camargo, 12 anos, foi homenageado pela Embrapa, na categoria “Cientista do Futuro”. Juan se inspirou nos estudos do pesquisador Rômulo Penna Scorza Jr., da Embrapa Agropecuária Oeste, sobre os resíduos de agrotóxicos em águas do Rio Dourados (MS). Com esse trabalho, o estudante do Instituto Federal de Mato Grosso de Sul ganhou prêmios por dois anos consecutivos na feira de ciências do IFMS.

A inspiração de Juan é uma amostra da relevância da Ciência, fonte da estatal. Para o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Harley Nonato, mais que ter o reconhecimento pelo trabalho da Empresa, é importante “reconhecer sua capacidade de continuar contribuindo, principalmente para a segurança alimentar, não somente do Brasil, mas do mundo”. A Unidade de Dourados, como centro ecorregional, valida muitas tecnologias e está com o olhar para os próximos 50 anos, com a força de parcerias capazes de desenvolver novas soluções tecnológicas, segundo Nonato.

Também atuante como Unidade ecorregional, a Embrapa Pantanal marca as cinco décadas da instituição com iniciativas para o desenvolvimento rural sustentável da região. Na celebração em Brasília, o Mel do Pantanal esteve à mesa e representou a primeira Indicação Geográfica (IG) para mel conferida em todo o País, registrado e emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A Unidade é responsável pelos estudos em apicultura na região e os resultados possibilitaram conhecer as particularidades da apicultura no Pantanal e assim gerar, adaptar e transferir técnicas apropriadas. O produto tem sabor e aroma de floradas variadas de plantas pantaneiras.

Visita a parlamentares

Harley Nonato juntou-se aos chefes-gerais Suzana Salis da Embrapa Pantanal e Antonio Rosa da Embrapa Gado de Corte e visitaram parlamentares da bancada sul-mato-grossense durante essa viagem à capital federal.

A primeira visita foi ao deputado federal Vander Loubet para tratar de assuntos relevantes ao Estado e à pesquisa brasileira. Na residência de Loubet, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília (deputados e senadores), os gestores conversaram sobre os temas de atuação das Unidades da Embrapa e as atuais necessidades capazes de fomentar as pesquisas e os processos de transferência de tecnologia e inovação para os produtores rurais de MS.

Já com o deputado Dagoberto Nogueira, os gestores apresentaram os mais recentes trabalhos das Unidades e o investimento social da Embrapa para o Brasil. Parlamentar e pesquisadores enfatizaram a importância de olhar com mais atenção o orçamento destinado à organização. Na percepção de Antonio Rosa, chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, as iniciativas ratificam o “Congresso Nacional como campo fértil para propostas relacionadas a melhorias para a empresa. Além disso, determinadas mudanças na instituição precisam do Congresso e hoje ele está com a Embrapa”.

O último encontro da comitiva foi com o senador Nelsinho Trad, no qual reforçou-se a necessidade de se pleitear uma emenda de bancada para o fortalecimento das pesquisas científicas, por meio da infraestrutura das três Unidades. Suzana Salis destaca que essas ações conjuntas “perante o parlamento e tomadores de decisão reforça o esforço das Unidades de MS em andarem juntas, na busca do desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira com foco nos pequenos, médios e grandes produtores rurais”.

Após esses encontros, acordou-se a construção coletiva de um projeto de emenda de bancada, a partir de tais demandas, com o objetivo de atender aos produtores, por meio de apoio à pesquisa técnico-científica.

