Festival Brasil Sabor está com inscrições abertas para 19ª edição

Bares e Restaurantes tem até o dia 24 de abril para se inscrever

Bares e Restaurantes tem até o dia 24 de abril para se inscrever na 19ª edição do festival Brasil Sabor, vitrine estratégica para estabelecimentos que desejam impulsionar seus negócios e atrair novos clientes. Neste ano, o evento será realizado entre 15 de maio e 1º de junho, com lojas de diversas regiões para valorizar a diversidade da culinária nacional e estimular o setor gastronômico. O evento é realizado pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Neste ano, o tema do festival é ‘A Celebração da Cozinha Brasileira’. Os estabelecimentos inscritos devem desenvolver um prato exclusivo para o festival, inspirado nos ingredientes e tradições da gastronomia local. Durante o período do evento o público tem a oportunidade de experimentar essas criações a preços promocionais, o que amplia o acesso e incentiva a experimentação de novos sabores.

Os restaurantes participantes têm flexibilidade para oferecer os pratos tanto no salão quanto por delivery e take away (para levar), adaptando-se às preferências dos consumidores e ampliando seu alcance. Essa diversidade de formatos permite que mais pessoas conheçam a receita criada, fortalecendo a conexão entre o negócio e o público.

O presidente da Abrasel no MS, João Francisco Fornari Denardi, informou que o evento é exclusivo para associados da entidade. “O Brasil Sabor é um evento nacional, que traz uma grande visibilidade para os participantes e é exclusivo para associados, que deverão criar um prato, ou escolher um que esteja disponível no cardápio. Aproveitamos para convidar os empresários que ainda não são associados, para fazerem parte da Abrasel no MS, além da representatividade, inúmeros benefícios exclusivos com fornecedores e outras entidades, ainda podem participar dos nossos eventos, entre eles o Brasil Sabor e ganhar visibilidade nacional”.

Denardi também destacou que os locais que queiram se inscrever, precisam estar atentos aos prazos estabelecidos. “É uma grande oportunidade de divulgação, de mídia, para os participantes, além de mostrarmos a força e a riqueza da gastronomia, em Mato Grosso do Sul”.

Valorização

Com quase duas décadas de tradição, o Brasil Sabor se consolidou como um dos principais festivais do segmento, proporcionando aos participantes um aumento no fluxo de clientes e fortalecendo suas marcas no mercado. Além disso, a iniciativa fomenta a inovação nos cardápios, incentivando os estabelecimentos a explorarem novos sabores e experiências gastronômicas diferenciadas.

Vantagens

Em 2024, o Brasil Sabor reuniu mais de 740 restaurantes distribuídos em 79 cidades e 18 estados, consolidando-se como um dos maiores festivais gastronômicos do país. O evento já faz parte do calendário do setor e tem se mostrado uma ferramenta eficaz para impulsionar negócios, gerar visibilidade e atrair novos clientes.

Além da exposição nacional proporcionada pelo festival, os participantes aproveitam a oportunidade para reforçar sua identidade gastronômica e estreitar o relacionamento com o público. Segundo Rosane Carvalho, presidente do Conselho de Administração da Abrasel, o evento vai além da simples participação e pode ser um diferencial estratégico para os estabelecimentos. “O Brasil Sabor é uma oportunidade para inovar no cardápio, testar novos sabores e fortalecer o relacionamento com o público. O festival cria um ambiente favorável para impulsionar os negócios e gerar novas oportunidades”, destaca.

Para Lucas Pêgo, líder de desenvolvimento da Abrasel, o evento abre um conjunto de possibilidades para os donos de bares e restaurantes.

“O Brasil Sabor é um evento nacional que valoriza e promove a gastronomia destacando a comida do lugar: as especialidades culinárias características de cada localidade. O festival oportuniza que os empresários divulguem seus estabelecimentos, fortaleçam a relação com os clientes, lancem pratos que podem ser incorporados permanentemente ao cardápio”, comenta.

Os empresários do setor ainda podem garantir sua participação no evento. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de abril e podem ser realizadas no site www.brasilsabor.com.br.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.