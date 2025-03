Prazo para garantir vaga no Cursinho UFMS termina na terça-feira (25)

Interessados têm até 25 de março para se inscrever no preparatório que oferece 800 vagas e taxa única de matrícula

As inscrições para o Cursinho UFMS terminam nesta terça-feira, 25 de março. Voltado para estudantes que desejam se preparar para o Vestibular e o PASSE UFMS, o curso oferece acompanhamento com professores mestres e doutores, além de tutoria de acadêmicos e técnicos-administrativos da Universidade.

São ao todo 800 vagas disponíveis, divididas em turmas com ingresso no primeiro e no segundo semestre de 2025. Podem se inscrever alunos de escolas públicas e privadas que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. As aulas são online, transmitidas ao vivo de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, e ficam gravadas para acesso posterior no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UFMS).

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla, destaca a função social do projeto. “O Cursinho UFMS desempenha um papel fundamental na vida dos alunos que desejam ingressar no ensino superior. Ele oferece oportunidades para aqueles que, muitas vezes, não têm acesso a uma preparação adequada para o Vestibular, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o PASSE UFMS e proporciona um ensino acessível e de qualidade, permitindo que estudantes de diferentes realidades sociais tenham a chance de disputar vagas em universidades públicas e privadas devido ao valor acessível e as bolsas ofertadas”, enfatiza.

O cursinho possui taxa única de matrícula no valor de R$ 400, mas 20% das vagas contam com isenção para candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O coordenador do projeto, Edivaldo Araújo, lembra que os resultados comprovam a eficácia da iniciativa. “O Cursinho está proporcionando um bom índice de aprovações, nos mais variados cursos da UFMS, atingindo o quantitativo de mais de 150 alunos aprovados nos últimos anos”, afirma. “Todas as aulas são ao vivo e o aluno poderá durante todo o período do curso assistir e revisar as aulas pois todas serão gravadas. O nosso grande diferencial é que não há cobrança de mensalidades, o aluno paga apenas uma taxa de matrícula”, completa.

Além das disciplinas obrigatórias, os alunos recebem apoio psicológico e orientação vocacional, por meio de parceria com o curso de Psicologia da UFMS, para auxiliar no equilíbrio emocional e na escolha profissional.

As inscrições seguem abertas até amanhã, dia 25, no site. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3345-7426.

