Feirão de Imóveis Correios: Editais de junho e julho trazem oportunidades de investimentos

Os interessados em participar do Feirão de Imóveis dos Correios terão, ao longo do mês de junho, sete novas oportunidades para investir em imóveis da estatal que estão sendo alienados. Até o dia 30 de junho, há propriedades disponíveis em Goiás, Espírito Santo, Brasília e Bahia.

As possibilidades variam entre imóveis residenciais e comerciais. Para julho, outros cinco editais continuam recebendo propostas, com chances de aquisição de prédios no Mato Grosso, em Goiás e na região metropolitana de São Paulo.

Com abertura de propostas agendada para o dia 30 de junho, um dos destaques do Feirão – com cerca de 35 mil m² e localização privilegiada -, é o prédio situado em Salvador (BA), no bairro de Pituba. O local fica próximo à praia em uma região densamente habitada. Considerando todo o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil m².

Nessa fase, destaca-se também a propriedade que abrigava a Universidade Correios, em Brasília-DF. Com mais de 212 mil m², sendo mais de 21 mil m² de área construída, o local possui 14 blocos divididos em pavimentos livres e está situada em bairro de alto padrão na capital federal.

O complexo dispõe ainda de auditório com estrutura de apoio para eventos, área para refeitório, amplos estacionamentos e área recreativa. A licitação está agendada para o dia 23/6 e os interessados podem apresentar proposta de compra até às 9h.

Para visualizar imagens panorâmicas de alguns imóveis, basta acessar o canal dos Correios, no YouTube. Informações sobre os certames, inclusive buscas por localidade, tipo e finalidade dos imóveis estão disponíveis no site do Feirão (www.feiraodeimoveiscorreios.com.br). A página disponibiliza editais, valores, fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de possibilitar o agendamento de visitas presenciais.

Como participar

As vendas dos imóveis dos Correios ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online, realizada no site www.licitacoes-e.com.br.

Já no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizada a licitação ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.

