Elvis e Adriano falam da pressão na indústria musical no O Estado Music

Elvis e Adriano, dupla sertaneja de Nova Andradina e Taquarussu, são apresentadores junto com o poeta, escritor e jornalista, Rafael Belo, do novo podcast “O Estado Music”, que estreou nesta segunda (27), no estúdio do O Estado Play, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Eles bateram um papo e trocaram confidências e experiências sobre o início na música e os desafios enfrentados diariamente no mundo sertanejo.

Adriano relata que as obras produzidas, desde a composição até a execução final, são descredibilizadas e não ganham o reconhecimento necessário. “Inúmeras pessoas dizem que trabalhos autorais não ganham espaço dentro do mercado e, com isso, você fica receoso de mostrar sua arte, mas não tem dinheiro que pague a experiência de elaborar algo que sai da alma”, comenta o artista.

As barreiras enfrentadas no universo sertanejo são obstáculos a serem vencidos para aqueles que sonham em viver da música e levar sua arte pelo Brasil, através de suas particularidades. “Quando chegamos, vários artistas nos deram a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e somos gratos por isso. Se os artistas não se juntarem e abrirem as portas, as oportunidades demoram a chegar”, relata.

O cantor, compositor e empresário, Belchior, destacou suas composições e amizade com seu ídolo e referência Jadson. Ele descreve as dificuldades dos cantores sertanejos atualmente. O compositor revela que não deseja compor qualquer coisa e fez a escolha de voltar a escrever músicas românticas. Ele admite que começou a bombar através de repertórios que ganharam grande visibilidade, como músicas usadas em trends de plataformas globais, como o Tik Tok.

“Foi uma nova adaptação na minha carreira para poder me encaixar nos padrões e ganhar visibilidade, mas quero voltar a escrever músicas românticas, o estilo que comecei e pretendo seguir”, diz Belchior.

Sua nova música, em estilo romântico, foi lançada na segunda (27), “Guerra de Lábios”. Belchior também tem uma composição no novo álbum da dupla apresentadora desse podcast “Boleto”.

O Estado Music terá um episódio por semana, ao vivo e, um deles será diretamente de uma das casas noturnas de Campo Grande-MS.

Texto por Julia Barreto