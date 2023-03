Festival celebra a cultura regional e a Rota Bioceânica em Porto Murtinho

Com artistas sul-mato-grossenses mostrando a diversidade da cultura local, acontece nos dias 29 e 30 de abril o Festival Vozes na Fronteira, em Porto Murtinho, a 473 quilômetros de Campo Grande. O evento será realizado na Praça de Eventos, com entrada franca.

A cidade fronteiriça realiza mais um festival, após o sucesso do Festival Internacional do Chamamé, no ano passado. O Vozes na Fronteira deve reunir ritmos regionais e celebrar a Rota Bioceânica, que tem o município de Porto Murtinho como ponto estratégico na ligação física entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Grandes nomes do cancioneiro sul-mato-grossense se apresentação no festival, dentre eles o multi-instrumentista Marcelo Loureiro, o cantor e compositor Carlos Colman, o acordeonista Marlon Maciel e o violeiro Aurélio Miranda. O evento vai acontecer na Praça de Eventos José Barbosa de Souza, no centro da cidade, com oito atrações.

“Será um show em vozes e sons que certamente encantarão aos murtinhenses e turistas que se fizerem presentes”, define Odon Nacasato, cantor, compositor e empresário campo-grandense, que assina a direção artística. Odon é produtor de várias obras musicais que são verdadeiros clássicos da música regional e idealizador de projetos como o Mato Grosso do Som e Festival do Mercosul.

Para Aurélio Miranda, um dos mais respeitados e conhecidos artistas de Mato Grosso do Sul, “vai ser uma honra participar desse evento. Porto Murtinho é uma cidade que respira a cultura e que inspira belas canções. Por isso, eu e os demais artistas estamos ansiosos por esse evento tão grandioso”, diz ele.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Clayton Castilho, “o festival celebra a realização de um grande sonho de nossa comunidade, que é a Rota Bioceânica, e se converterá, muito brevemente, em um festival multicultural, inclusive com a participação de artistas dos países vizinhos que perfazem a rota (Paraguai, Argentina e Chile).

“Essa primeira edição é apenas o começo de um evento cultural que vai definitivamente entrar para o calendário cultural da região”, enfatiza Castilho. Para Odon Nacasato, produtor do evento e líder do Grupo Vozes, “a seleção dos artistas se deu de forma a contemplar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul, com ênfase na música fronteiriça, e não tenho dúvidas de que o público vai aprovar e aproveitar muito essa festa da cultura local”.

O Festival Vozes da Fronteira abre no dia 29 de abril (sábado), às 18hs, com quatro shows: Grupo Vozes, a dupla Delley e Dorivan, Marcelo Loureiro e Fábio Kaida (Fabio da Harpa). No dia 30 (domingo), as atrações são: Maria Claudia e Marcos Mendes, Carlos Colman, Aurélio Miranda e Marlon Maciel.

Com informações do portal Porto Murtinho Informa.

