Fafá de Belém é a nova técnica do The Voice+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Fafá de Belém, 65, será a nova técnica do The Voice+. A novidade foi anunciada no Mais Você (Globo) na manhã desta quinta (16). A segunda temporada do reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos estreia dia 30 de janeiro, e será exibida sempre aos domingos.

Também seguem como técnicos Mumuzinho, Ludmilla e Daniel. Já Claudia Leitte deixou o programa —a cantora faz parte da equipe da atual temporada do The Voice Brasil. “Vou ser técnica, olha que coisa linda. Sou apaixonada por esse programa, e agora estou lá. Muito feliz”, disse Fafá.

“A gente vai ter uma aula diferente e uma pitada de alegria a mais, porque Fafá é luz, ela tem uma energia muito boa e tudo será emanado junto: a música, bons cantores, pessoas experientes e a arte junto com Fafá e nossos amigos técnicos. É uma junção de fatores, e ela vem para abrilhantar ainda mais essa história”, afirmou Daniel. Ludmilla e Mumuzinho disseram que estar com Fafá no reality é uma honra.

A cantora afirmou que não vai segurar a emoção. “Tenho certeza que terá gargalhadas, mas lágrimas também.” Para ela, o ponto alto do The Voice+ é dar oportunidade para pessoas que já estiveram nos palcos profissionalmente ou que “nunca abriram não da sua alma”. “Isso é fabuloso, porque, na vida, hoje, os 60 são os novos 30”.

“O que mais me encanta no programa é que você ouve a voz e é por ela, pela emissão da voz e pelo que ela te toca, que você vira ou não a cadeira. Porque, muitas vezes, a aparência e o estilo do candidato podem nos induzir a tomar uma decisão, o que não é fundamental. Fundamental é a forma como o cantor toca a nossa alma”, acrescentou.

O The Voice+ estreou na tela da Globo em janeiro de 2021 emocionando o público. Zé Alexanddre, 63, foi escolhido como o vencedor da temporada, com 39,40% dos votos na grande final. O reality é o terceiro da família The Voice, que conta com o The Voice Brasil e com o The Voice Kids.