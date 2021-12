Confronto entre polícia e guerrilheiros termina com um morto e 3 presos na fronteira

A cidade de Sargento José Félix López, em Concepción que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, teve um confronto sangrento na manhã desta quinta-feira (16), entre policiais paraguaios e guerrilheiros. A ação teve um morto e outro ferido.

De acordo com o Ponta Porã News, a polícia paraguaia encontrou um grupo armado que tem relação com o ACA (Associação Campesina Armada) em uma fazenda da região. Houve o confronto e um baleado identificado como Elizandro Balbuena Mariz morreu.

Além disso, o portal informou que um comissário, comandante da Polícia Nacional, disse que a equipe cumpria um mandado de busca e apreensão. Um policial se feriu e três pessoas foram presas.

Foram apreendidos ainda armas e equipamentos utilizados pelos guerrilheiros. A operação realizada pela Polícia Nacional tem relação com a execução do brasileiro Jorge Rios, que foi sequestrado em 28 de junho e seu corpo foi encontrado em Mato Grosso do Sul.