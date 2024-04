Expogrande fatura mais de R$ 570 milhões e gera cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos

Os números da maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul superaram todas as expectativas. Em 11 dias, a Expogrande movimentou R$ 576.801.968,00, valor cinco vezes maior que o registrado no ano passado, quando o evento cravou uma arrecadação de R$ 110 milhões. Só de empregos gerados foram cerca de 5 mil, somados os diretos e indiretos.

Só de público a feira recebeu em torno de 114 mil pessoas. “No ano passado tivemos uma média de 103 mil pessoas durante os 11 dias da Expogrande, então tivemos um sensível aumento no tamanho do público”, compara o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), entidade promotora da exposição, Guilherme Bumlai.

“Antes mesmo de um evento começar, há uma demanda crescente por trabalhadores em setores diversos, como hotelaria, turismo, transporte, segurança e serviços de alimentação. Durante a fase de preparação, as empresas locais frequentemente aumentam sua equipe para lidar com o aumento esperado no volume de negócios”, aponta o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Pedro Espíndola.

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande