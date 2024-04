MS registra nova morte por Covid em semana com mais de 300 casos

Mato Grosso do Sul registrou mais uma morte em decorrência da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 83 anos, moradora em Campo Grande e com várias comorbidades apresentadas.

A informação consta no boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (16) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), apontando ainda para a confirmação de mais 317 novos casos da doença.

Com isso, o número de testes positivos para o coronavírus em MS chegou a 8.884 durante o ano, enquanto os óbitos alcançaram a marca de 56. Já desde o início da pandemia, eles somam 633.242 e 11.238, respectivamente.

Durante a semana epidemiológica, a capital foi a cidade com mais casos apresentados, chegando a 113. Dourados aparece na segunda posição do ranking com 66 e Aral Moreira vem logo atrás com 49.

