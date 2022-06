Circuito sul-mato-grossense de boxe será neste final de semana na Capital

Neste final de semana, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, acontece a terceira etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe. As lutas começam neste sábado às 19h, e terá a participação de atletas de sete municípios do Estado.

O evento é promovido pela Federação de Boxe do Mato Grosso do Sul e conta com o apoio da Fundação de Desportos e Lazer (Fundesporte). O circuito de boxe terá combates em 17 categorias, divididos entre as classes elite, juvenil e cadete. As lutas será realizadas em três etapas: A primeira foi em abril, no município de Ponta Porã. A segunda em Campo Grande neste final de semana.

Na categoria até 63,5 quilos elite, três atletas estão na disputa: Igor Arguelho (Aton Fight), Hygor Franco (1º Round) e Cristhain Cáceres (França Team/VP). Na juvenil, Muriel Pereira (CTP/Moreninhas) e Paulo Victor (Pugillus/Corumbá) disputam a medalha de ouro. Outra categoria que conta com embates acirrados é a médio (até 75 kg). Paulo Lima (Boxe Elite Campo Grande), Vinicius Cardoso (SE Pontaporanense) e ainda Marcelo Lima (Campo Grande) estão entre os favoritos. “São disputas imprevisíveis. Tudo pode acontecer”, comentou Paulo Brito, técnico da seleção de boxe do Mato Grosso do Sul.

Na disputa por equipes, o CT Pantaneiro/Moreninhas é o atual campeão. Nas 16 edições do Circuito já realizadas, a Vila Popular/Centro é a que tem mais títulos, somando cinco. Neste ano, as maiores favoritas são: França Team, CTP/Moreninhas, Pugillus/Corumbá, 1º Round, Boxe Elite e Aton Fight/Boxe Cumbano e S.E Pontaporanense. A entrada será 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades filantrópicas.