Hoje é dia de Jads e Jadson na festa junina da UCDB

A tradicional festa junina da UCDB nesta edição retornou muito animada e neste sábado traz nomes do sertanejo como Jads e Jadson para animar a festança.

Apesar da chuva que caiu na Capital ontem (17), e shows foram transferidos para domingo (19), a Festa Junina da UCDB segue com a programação normal, com a abertura dos portões prevista às 20h e com os shows de Jads e Jadson, João Gustavo e Murilo, Kamisa 10 e Dj Lino Mascarado, além do Camarote até sol Raiá.

No domingo (19), os portões abrirão às 14h e apresenta: 16h – Léo e Raphael, 19h30 – Kaio e Gabriel,20h30 Diego e Victor Hugo e

Camarote Até o Sol Raiar.