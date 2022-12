Energisa faz alerta contra improvisos na rede elétrica para evitar acidentes

Orientações são para prevenir acidentes com ligações temporárias de energia, fogos de artifícios e colisões contra postes.

A época mais iluminada do ano requer atenção para evitar acidentes elétricos. A Energisa Mato Grosso do Sul orienta os consumidores a não fazerem improvisos na rede elétrica, a manterem distância de fios de energia e a evitarem soltar balões e fogos de artifício em direção a postes e fiações, para que as festas aconteçam em segurança.

O coordenador de Saúde e Segurança da Energisa MS, Wagner Lima, alerta sobre os perigos de instalações temporárias de forma improvisada nesse período. “Muitas famílias se reúnem em chácaras, sítios ou fazem suas celebrações em áreas abertas, sendo necessário fazer instalações temporárias para iluminar ambientes externos. A ideia de festejar a céu aberto pode parecer bem agradável, desde que haja um cuidado com a segurança na hora fazer as ligações elétricas”, alerta.

Entre os principais erros, conforme Wagner, estão o improviso no uso de extensões, benjamins, adaptadores e até fios desencapados, além do fato de os serviços de “puxar energia” serem executados por amadores.

“Com eletricidade não se brinca. O risco de provocar um curto-circuito, sofrer um choque elétrico e até um acidente fatal é muito grande. Por isso, reforçarmos a orientação de que qualquer serviço deva ser executado por profissionais habilitados”, ressalta.

Aos adeptos às piscinas fica mais esse alerta: nunca manuseiem equipamentos eletroeletrônicos, como aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado e sem usar calçados.

Na virada do ano, os fogos de artifício só podem ser soltos longe da rede elétrica. “Seja na área urbana ou rural, não se deve, em hipótese alguma, soltar fogos na direção de postes e equipamentos de energia. Além do risco à vida, essa prática pode provocar a interrupção no fornecimento de energia de milhares de pessoas, inclusive de serviços essenciais”, alerta o coordenador.

Além disso, há um aumento no uso do ar-condicionado, ventiladores, televisores, entre outros eletrodomésticos, já que as famílias costumam receber amigos e parentes em casa.

Nas ruas

Assim como os órgãos de segurança, nessa época do ano a Energisa também reforça o alerta quanto aos acidentes de trânsito que envolvam postes. Pressa, uso de celular e bebida alcoólica são alguns dos fatores que podem contribuir para uma colisão contra poste.

Independentemente dos motivos, uma batida contra poste pode causar muito mais que danos materiais. “O risco de choque elétrico para quem está dentro ou fora do veículo é altíssimo, ainda mais se houver o rompimento dos cabos de energia. Mesmo a rede de distribuição da Energisa sendo equipada com tecnologia de proteção para interromper o fornecimento de energia em situações como essas, é sempre importante considerar a rede energizada e tomar medidas de precaução neste tipo de situação”.

E se, mesmo com toda a prevenção, você se envolver ou presenciar um acidente envolvendo poste, fique atento às seguintes orientações: Os ocupantes devem permanecer dentro do carro, sem tocar nas partes metálicas, aguardando a chegada de uma equipe especializada da distribuidora. Quem presenciou o acidente deve manter a distância do veículo e acionar o socorro imediatamente.

“Às vezes, na ansiedade de ajudar quem está dentro do carro, as pessoas podem tocar em um cabo rompido e sofrer um choque elétrico. Então, não toque no veículo, chame a Energisa e o Corpo de Bombeiros para fazer o socorro de maneira adequada”, finaliza o coordenador de Segurança.

Serviço

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, a comunidade deve contatar a Energisa pelos canais de atendimento:

Aplicativo para celular Energisa On

Site www.energisa.com.br

Gisa (assistente virtual do Whatsapp): www.gisa.energisa.com.br

Call Center – 0800 722 7272

Com informações da assessoria