Oportunidade: IFMS oferece 1.553 vagas em cursos de qualificação profissional a distância

O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), encerra no dia 8 de janeiro as inscrições para 1.553 vagas em cursos de qualificação profissional a distância de Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção. Ao todo, o IFMS disponibilizou 14 polos presenciais para os cursos, sendo sete em cidades onde o Instituto possui campi (Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas) e mais sete em municípios nos quais não há unidades da instituição (Amambai, Antônio João, Camapuã, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e Sonora). Nesses casos, a coordenação do curso será feita pelo campus mais próximo.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada a distância, também chamados FIC EAD, possuem duração média de quatro meses e a seleção será por sorteio eletrônico, sem prova de ingresso. O quadro completo de vagas com a escolaridade e a idade mínima exigidas para cada curso, os dias e turnos dos encontros presenciais, se houver, bem como o cronograma do processo seletivo estão disponíveis para os candidatos no edital de abertura, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Seleção – Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 12 de janeiro, sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread). Cada candidato receberá um número de participação no sorteio e a classificação será feita de acordo com a ordem dos números sorteados. Segundo os organizadores, o resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os inscritos, será publicado no dia 16 de janeiro, a classificação final do processo seletivo e a primeira chamada estão previstas para o dia 19.

Os candidatos aprovados e convocados para os cursos de línguas deverão realizar prova de nivelamento entre 20 e 24 de janeiro e o resultado da prova será divulgado no dia 27. As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Caso haja vagas disponíveis, uma nova chamada será feita no dia 9 e o início das aulas está previsto para o período entre 27 de fevereiro e 4 de março, a depender do curso escolhido.

Em caso de dúvidas sobre o edital, os inscritos devem entrar em contato com a coordenação do processo pelo ao e-mail [email protected].

Confira abaixo as vagas e cursos disponíveis *

Campus Município de oferta Curso Vagas Campo Grande Campo Grande Operador de Computador 300 Vendedor 75 Nova Alvorada do Sul Vendedor 50 Operador de Computador 50 Inglês Básico I 20 Inglês Básico II 10 Ribas do Rio Pardo Inglês Básico I 24 Inglês Básico II 9 Corumbá Corumbá Operador de Computador 40 Vendedor 60 Coxim Camapuã Inglês Básico I 40 Inglês Básico II 40 Espanhol Básico I 40 Espanhol Básico II 40 Sonora Inglês Básico I 20 Inglês Básico II 20 Espanhol Básico I 20 Espanhol Básico II 20 Coxim Vendedor 40 Operador de Computador 80 Dourados Dourados Operador de Computador 40 Vendedor 40 Nova Andradina Nova Andradina Espanhol Básico II 20 Inglês Básico I 40 Ponta Porã Ponta Porã Operador de Computador 40 Vendedor 40 Amambai Operador de Computador 30 Vendedor 30 Inglês Básico I 50 Inglês Básico II 20 Antônio João Operador de Computador 25 Vendedor 25 Três Lagoas Costa Rica Operador de Computador 25 Inglês Básico I 25 Espanhol Básico I 25 Três Lagoas Vendedor 40 Operador de Computador 40