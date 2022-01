Sem agendamento, mais de 10 locais estão abertos para testagem de COVID

Assim como na vacinação de crianças e adultos neste domingo (16), alguns locais estarão abertos em Campo Grande no intuito de testar a população para a COVID-19. No total, 11 postos de testagem estão disponíveis desde às 7h30 de hoje para àqueles que procuram análises clínicas para o vírus.

O plantão de testes já está em pleno funcionamento nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) Aero Itália, Albino Coimbra, Azaléia, Batistão, Dona Neta, Jockey Club, Nova Lima, Parque do Sol, Serradinho e Silvia Regina. Por lá, os trabalhos seguem até às 17h, sem necessidade de agendamento.

Ainda, o Centro de Testagem – rua Barão do Rio Branco, 1.811 –, localizado na região central da Capital, estará com as portas abertas. O encerramento do atendimento, entretanto, é às 17h30.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande orienta que procurem o teste de coronavírus somente aqueles pacientes que estejam entre o primeiro e oitavo dia de sintomas. Lembrando que os mais comuns são febre, tosse seca, cansaço e perda do paladar ou do olfato.