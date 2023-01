Empresários participam da 7ºedição de evento em Balneário Camburiú

Empresários de todo país e também do Agronegócio se reúnem em Balneário Camburiú para a 7º edição do evento Empreendedorismo do Brasil que acontece no próximo dia 7 de janeiro no Espaço FG, reunindo grandes nomes de empresários e políticos.

O Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, Jorge Melo governador de Catarina e Tarcísio governador de São Paulo já confirmaram presença. Parte da renda arrecadada irá para entidades beneficentes da região.

A intenção do evento é reunir empresários que estão no Balneário de férias e além de aproveitar a festa discutir temas atuais empresariais do país.

Interessados entrar em contato com Junior Pio 47 9977-7007

